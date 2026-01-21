Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά τα διόδια των Αφιδνών

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
  • Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων λόγω του ατυχήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία.
  • Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση των επιβαινόντων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κινητοποίηση από τους διερχόμενους οδηγούς και τις αρχές.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων λόγω του ατυχήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν το όχημα από το οδόστρωμα.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Ρεύμα: Σημαντική αύξηση στην τιμή της Ελλάδας – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Φον Ντερ Λάιεν: Το μήνυμά της για Γροιλανδία και δασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Σαρώνουν την Πάτρα τα μποφόρ, ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην Πηνεία

Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτ...
15:49 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: Το σκεπτικό της ΡΑΣ που οδήγησε στην επιβολή προστίμων σε Hellenic Train και ΟΣΕ για κρίσιμες παραβάσεις – Πώς απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί τους

Μία αλυσίδα κρίσιμων παραβάσεων, ελλιπούς και ανεπαρκούς εκπαίδευσης των σταθμαρχών, καθώς και...
15:43 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βενζινάδικα: Διώξεις στους 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων – Έρχονται άλλα 5 εντάλματα

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βά...
15:13 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης – Συστάσεις να απομακρυνθούν οι ένοικοι από άλλα 2 – BINTEO αναγνώστη

Εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι