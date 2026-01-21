Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά τα διόδια των Αφιδνών

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη κινητοποίηση από τους διερχόμενους οδηγούς και τις αρχές.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων λόγω του ατυχήματος. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν το όχημα από το οδόστρωμα.

Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση των επιβαινόντων.