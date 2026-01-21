Κακοκαιρία: Mηνύματα του 112 εμφανίστηκαν σε POS – «Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος» αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

POS, 112

Ειδοποιήσεις του 112 εμφανίστηκαν σε τερματικά POS, με κύκλους του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ξεκαθαρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων σύγχρονων τερματικών και όχι με δυσλειτουργία του συστήματος 112.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του Υπουργείου, «στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου και λειτουργικό σύστημα Android. Όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone. Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή».

Επιπλέον οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν: «Κατά συνέπεια, η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία».

Τέλος υπογραμμίζουν ότι στο πλαίσιο αυτό, «οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast».

16:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Σαρώνουν την Πάτρα τα μποφόρ, ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην Πηνεία

Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτ...
15:49 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: Το σκεπτικό της ΡΑΣ που οδήγησε στην επιβολή προστίμων σε Hellenic Train και ΟΣΕ για κρίσιμες παραβάσεις – Πώς απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί τους

Μία αλυσίδα κρίσιμων παραβάσεων, ελλιπούς και ανεπαρκούς εκπαίδευσης των σταθμαρχών, καθώς και...
15:43 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βενζινάδικα: Διώξεις στους 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων – Έρχονται άλλα 5 εντάλματα

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βά...
15:13 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης – Συστάσεις να απομακρυνθούν οι ένοικοι από άλλα 2 – BINTEO αναγνώστη

Εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπ...
