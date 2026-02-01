Κακοκαιρία: Δρόμος «κόπηκε» στα δύο στην Μεγαλόπολη – Αποκλείστηκαν δύο χωριά – ΦΩΤΟ

Τεράστιες ζημιές στις υποδομές και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο αφήνει πίσω της η τελευταία κακοκαιρία, στο δήμο Μεγαλόπολης.

Από την ισχυρή βροχή σε συνδυασμό με τις προηγούμενες, δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο, αποκόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και την μετακίνηση των πολιτών στις περιοχές. Πρόκειται για τον δρόμο Ίσαρη – Βάστα οι εικόνες του οποίου σήμερα είναι ενδεικτικές της σοβαρότατης ζημιάς που έχει γίνει, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Κώστας Μιχαλόπουλος με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κουρουνιώτη και την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ίσαρη Γιώτα Πολυχρονοπούλου διαπιστώνοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Ενέργειες για την αποκατάσταση και φυσικά όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους θα γίνουν απο αύριο, έχουν ενημερωθεί και αναμένονται μηχανικοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο Αντιπεριφεριεάρχης κ. Μανδρώνης Κωνσταντίνος.

Όπως είπε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση ώστε να αρθεί και ο αποκλεισμός των δυο χωριών.