Κακοκαιρία: Δρόμος «κόπηκε» στα δύο στην Μεγαλόπολη – Αποκλείστηκαν δύο χωριά – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Τεράστιες ζημιές στις υποδομές και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο αφήνει πίσω της η τελευταία κακοκαιρία, στο δήμο Μεγαλόπολης.
  • Από την ισχυρή βροχή, δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο, αποκόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον δρόμο Ίσαρη – Βάστα.
  • Ο δήμαρχος Κώστας Μιχαλόπουλος πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ από αύριο ξεκινούν ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την άρση του αποκλεισμού των χωριών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Δρόμος «κόπηκε» στα δύο στην Μεγαλόπολη – Αποκλείστηκαν δύο χωριά – ΦΩΤΟ

Τεράστιες ζημιές στις υποδομές και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο αφήνει πίσω της η τελευταία κακοκαιρία, στο δήμο Μεγαλόπολης.

Από την ισχυρή βροχή σε συνδυασμό με τις προηγούμενες, δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο, αποκόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και την μετακίνηση των πολιτών στις περιοχές. Πρόκειται για τον δρόμο Ίσαρη – Βάστα οι εικόνες του οποίου σήμερα είναι ενδεικτικές της σοβαρότατης ζημιάς που έχει γίνει, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Κώστας Μιχαλόπουλος με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κουρουνιώτη και την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ίσαρη Γιώτα Πολυχρονοπούλου διαπιστώνοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Ενέργειες για την αποκατάσταση και φυσικά όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους θα γίνουν απο αύριο, έχουν ενημερωθεί και αναμένονται μηχανικοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο Αντιπεριφεριεάρχης κ. Μανδρώνης Κωνσταντίνος.

Όπως είπε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση ώστε να αρθεί και ο αποκλεισμός των δυο χωριών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Νέα μαρτυρία εργαζόμενης στη «Βιολάντα»: «Από το καλοκαίρι μύριζε γκάζι, πιο έντονα λίγες μέρες πριν από την έκρηξη – Μας απαντούσαν ότι είναι η αποχέτευση»

Όλο και περισσότερες είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας...
18:30 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

Διεκόπη σήμερα Κυριακή το απόγευμα και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκ...
17:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ζάκυνθος: Δεν θανατώνεται το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί – Βίντεο

Νέα τροπή στη θανατηφόρα επίθεση σκύλου πιτ μπουλ σε παιδάκι στη Ζάκυνθο. Η πενταμελής αρμόδια...
17:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Parking Challenge» στην Πεύκη: Μπέρδεψε το πεζοδρόμιο με το… πάρκινγκ του σπιτιού του – Φωτογραφία αναγνώστη

Όταν νομίζεις ότι τα έχουν δει όλα τα μάτια σου στους δρόμους της Αθήνας, έρχεται ένας οδηγός ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα