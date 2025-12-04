Κακοκαιρία «Byron»: Tηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Byron, με το υπουργείο Παιδείας να ενημερώνει πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Από την Περιφέρεια Αττικής έγινε γνωστό ότιτην Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά, όλα τα σχολεία. «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις εξής περιοχές:

  • Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
  • Δήμος Διον Ολύμπου
  • Δήμος Κατερίνης
  • Δήμος Ρόδου
  • Δήμος Κάσου
  • Δήμος Τήλου
  • Δήμος Σύμης
  • Δήμος Καστελόριζου
  • Δήμος Ανατολικής Μάνης
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.  Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

 

 

 

