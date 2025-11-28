Κακοκαιρία Adel: Έπεσαν δέντρα σε Νέα Ιωνία και Μαρούσι – Δείτε φωτογραφίες

Σε «κόκκινο» συναγερμό είναι η Πολιτική Προστασία, με την κακοκαιρία Adel να «σαρώνει» την χώρα. Στη Νέα Ιωνία έπεσε ένα τεράστιο δέντρο στη μέση του δρόμου, στη λεωφόρο Ηρακλείου, στο ύψος της στάσης Μυρουάρ, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Πευκάκια.

Ο δρόμος έκλεισε και υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δέντρα έπεσαν και στο Μαρούσι. Δείτε τη φωτογραφία που ανέβηκε στην ομάδα «Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος “Νέο Μαρούσι”». Το συγκεκριμένο δέντρο έπεσε στην οδό Μακρυγιάννη.