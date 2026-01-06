Καιρός: Θεοφάνια με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους – Πού αναμένεται να χιονίσει

Ασταθής θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα (6/1) σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, νοτιάδες που θα φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ, μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου – κυρίως στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά – καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου, με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Άρτας. Αντίστοιχα, φαινόμενα θα σημειωθούν και στη δυτική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ από το απόγευμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των νοτίων ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στα πελάγη και έως 8 μποφόρ στο βορειοανατολικό και το νότιο Αιγαίο από το βράδυ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την ορατότητα και να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα νότια. Στα βόρεια ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα αγγίξουν τους 19 με 20 βαθμούς. Τοπικά, στη νότια νησιωτική χώρα, η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (κυρίως Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά), στην Ήπειρο (κυρίως Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα στα δυτικά και Άρτα στα δυτικά) και στη δυτική Στερεά (κυρίως Αιτωλοακαρνανία). Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-01-2026

Καιρός: Στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-01-2026

Καιρός: Στη δυτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Καιρός: Στο Αιγαίο πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα νοτιοανατολικά, με βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026