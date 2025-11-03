Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Πότε αναμένονται βροχές στην Αττική 

Ραγδαία αναμένεται η αλλαγή του καιρού από αύριο Τρίτη (04/11), με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025), ενώ σε αναρτήσεις σχετικές με την κακοκαιρία προχώρησαν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, θα είναι έντονα στη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία. Καλύτερο θα είναι το σκηνικό του καιρού στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 στα κεντρικά και τα βόρεια, τους 22 στα νότια ηπειρωτικά και τους 24 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.

Την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται άστατος στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και στην Κρήτη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά έντονες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στα βόρεια, τους 21 στα δυτικά, τους 19 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 23 στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα ενισχυθούν αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη δυτική Πελοπόννησο και τοπικά στη Στερεά αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις τοπικά στα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι θα αγγίζουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, από βόρειες διευθύνσεις.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια – «Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια, σε ανάρτηση που προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι:

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; “

Καλημέρα και καλό μήνα!

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!

Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά “Βροχάρης”.

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακά πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς.

Καλή εβδομάδα με υγεία!».

Η ανάρτηση Κολυδά

Από την πλευρά του, σε ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ κ. Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος παρουσίασε χάρτη, με τις περιοχές των βροχοπτώσεων τις επόμενες ημέρες.

Δείτε την ανάρτηση:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συντονιστική σύσκεψη στην Τρίπολη ενόψει της χειμερινής περιόδου

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχού καθώς και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων.

Σκοπός της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ο αποτελεσματικός συντονισμός του κρατικού μηχανισμού και η ενίσχυση της ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του Υπουργείου σε Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τον συντονισμό και την προετοιμασίας της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε τοπικό επίπεδο.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη δήλωσή του πριν από την έναρξη της σύσκεψης, τόνισε τη σημασία του συντονισμού και της προετοιμασίας όλων των φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου, επισημαίνοντας:

«Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχό, πραγματοποιούμε σήμερα το συντονιστικό της Περιφέρειας με δύο βασικούς άξονες: την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε και την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο, ιδίως για τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις χιονοπτώσεις. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για ό,τι έκτακτο προκύψει τους επόμενους μήνες».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, σημειώνοντας ότι «χρόνο με τον χρόνο, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, γίνεται όλο και πιο ισχυρός».

Στη συνέχεια, κατά την τοποθέτησή του στη σύσκεψη, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι σκοπός της σημερινής συνάντησης δεν είναι η ανάλυση των αυτονόητων, αλλά η ουσιαστική καταγραφή και αντιμετώπιση των ζητημάτων που κάθε χρόνο προκαλούν δυσκολίες στη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός.

Όπως τόνισε, «η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προκλήσεις εντοπίζονται κυρίως σε πέντε βασικούς άξονες: στις αρμοδιότητες των φορέων, στις κρίσιμες υποδομές, στη χρήση των επίσημων προγνώσεων της ΕΜΥ, στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και συμβάσεων, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δικτύων και οργανισμών».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι «η ασάφεια ή η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις, ενώ είναι κρίσιμο να υπάρχει έγκαιρος καθορισμός των ευθυνών, ιδίως σε τομείς όπως οι καθαρισμοί ρεμάτων και οι αποχιονισμοί». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της διαρκούς επικαιροποίησης των λιστών κρίσιμων υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων και άλλων ζωτικών σημείων, ακόμη και σε συνθήκες έντονων φαινομένων.

Επιπλέον, ο Υπουργός σημείωσε ότι «είναι απαραίτητο όλες οι υπηρεσίες να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες προγνώσεις και τα Έκτακτα Δελτία της ΕΜΥ, προκειμένου να υπάρχει κοινή γλώσσα και συντονισμός στον τρόπο λήψης αποφάσεων». Τόνισε επίσης τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας όσον αφορά τις μισθώσεις μηχανημάτων, τη διαθεσιμότητα αλατιού και τη συντήρηση του στόλου, καθώς «η καθυστέρηση σε αυτά τα στάδια μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της επιχειρησιακής αλυσίδας».

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι «η αποτελεσματική συνεργασία όλων των φορέων – Περιφερειών, Δήμων, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ, και παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων – αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού και την άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κρίση». Ο στόχος, όπως είπε, «είναι μέσα από τέτοιες συναντήσεις να εντοπίζουμε έγκαιρα τις αδυναμίες, να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και να ενισχύουμε τη συνολική ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Στη σύσκεψη, μετείχαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, οι Βουλευτές, Κορινθίας κ. Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, Μεσσηνίας κ. Περικλής Μαντάς, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας κ. Λάμπρος Τζούμης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Χρήστος Πλατάς, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Σολδάτος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025