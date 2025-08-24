Καιρός: Επιστρέφουν τα μελτέμια σήμερα – Πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχών

κοινωνία

Καιρός

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή πτώση.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από την Χαρά Μάλεση

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο Σεπτέμβριος θα μπει με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και με καύσωνα που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, θερμές αέριες μάζες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, κρατώντας τη θερμοκρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα, ωστόσο η τάση δείχνει παρατεταμένη ζέστη.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή, ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο και εκ νέου άνοδο από τα μέσα της εβδομάδας. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του: «Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση το μεσημέρι – απόγευμα.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 32 με 33, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

  • Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.»

