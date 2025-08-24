Σαν σήμερα 24 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

79: Εκρήγνυται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα τις πόλεις Πομπηία και Ηράκλεια.

Η Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 γάλλοι ουγενότοι (προτεστάντες) σφάζονται κατ’ εντολή των καθολικών αρχών. 1824: Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό, υπό τον Τοπά πασά, σε αμφίρροπη ναυμαχία μεταξύ Κω και Αλικαρνασσού.

Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975: Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη, εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωταιτίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Παττακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Οκτώ κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, επτά σε ποινές προσκαίρου καθείρξεως και δύο αθωώνονται. Την ίδια μέρα, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.

Η Ουκρανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ. 1995: Η Microsoft λανσάρει τα Windows 95, υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Start Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.

Γεννήσεις

1851: Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τήνο. (Θαν. 15/9/1938)

Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τήνο. (Θαν. 15/9/1938) 1899: Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. (Θαν. 14/6/1986)

Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. (Θαν. 14/6/1986) 1922: Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. (Θαν. 27/1/2010)

Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. (Θαν. 27/1/2010) 1947: Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. («Ο Αλχημιστής»)

Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. («Ο Αλχημιστής») 1982: Κιμ Σέλστρεμ, Σουηδός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι