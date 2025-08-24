Χαλκιδική: Εθελοντές της ομάδας «Cleaningans» καθάρισαν σκουπίδια 40 ετών από παραλίες – ΒΙΝΤΕΟ

Για δεκαετίες, ξεχασμένα σκουπίδια έμεναν θαμμένα στη φύση, σε δυσπρόσιτες παραλίες της Αγίας Κυριακής, έξω από τον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Ο εμπνευστής της εθελοντικής ομάδας Cleaningans, Παναγιώτης Μοσχίδης, πήρε την πρωτοβουλία και με δύο μοναχικές δράσεις καθαρισμού κατάφερε να τα συγκεντρώσει, δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο βαθιά χαραγμένα είναι τα σημάδια της ανθρώπινης αμέλειας. Παράλληλα, οι Cleaningans ετοιμάζουν το πρώτο τους CleanFest στην παραλία Τριστινίκα στις 30 Αυγούστου, με τη στήριξη του Δήμου Σιθωνίας, σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν τον καθαρισμό με μουσική, βουτιές και γιορτινή διάθεση.

Οι εικόνες που αντίκρισε ο ίδιος και κατέγραψε η ομάδα στις αναρτήσεις της στο Facebook, αποκαλύπτουν μια σκληρή πραγματικότητα. Αν και η πρόσβαση στις παραλίες αυτές γίνεται μόνο δια θαλάσσης, τα σκουπίδια έστεκαν εκεί ανέγγιχτα για περισσότερα από 40 χρόνια. Κουτάκια αναψυκτικών και μπίρας από το 1986 έως το 1991, πλαστικά μπουκάλια, κονσέρβες, παντόφλες, σπασμένα είδη κάμπινγκ, μπιτόνια με λάδια σκαφών, γυάλινα μπουκάλια και αναπτήρες ήταν μερικά μόνο από όσα βρέθηκαν.

Σε ένα σημείο απομονωμένο, μακριά από οικισμούς, η θάλασσα έφερνε καθημερινά αντιμέτωπους τους επισκέπτες με μια αλήθεια: αν δεν προστατέψουμε οι ίδιοι αυτά τα μέρη, κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά. Με ένα καγιάκ έξι μέτρων και ένα κουπί, ο Παναγιώτης Μοσχίδης μετέφερε 2.000 λίτρα απορριμμάτων στους κοντινότερους κάδους. Σύμφωνα με τους Cleaningans, η εικόνα των σκουπιδιών δίπλα σε παρθένα βλάστηση αποτελεί μια επικίνδυνη υπενθύμιση, ιδίως σε μια περίοδο που η χώρα μετράει αμέτρητες φωτιές.

Η ομάδα τονίζει πως «η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη».

Ο απολογισμός των δύο δράσεων περιλαμβάνει 13 σακούλες απορριμμάτων 45-150 λίτρων, ένα ανώστρωμα, μία σπασμένη ξαπλώστρα, τρία τηγάνια, μία ομπρέλα θαλάσσης και ένα μπιτόνι με λάδια σκάφους. Παράλληλα, στις 30 Αυγούστου, το πρώτο CleanFest θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Τριστινίκα, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, με τη στήριξη του Δήμου Σιθωνίας και δυνατότητα μετακίνησης από και προς Θεσσαλονίκη, θέλοντας να στείλει μήνυμα πως η προστασία της φύσης μπορεί να συνδυαστεί με χαρά και συμμετοχή.