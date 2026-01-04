Ιταλία: Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Tεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Σύνοψη από το

  • Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο ανέστειλε χθες βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων και κακής ορατότητας. Χιλιάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι όλη τη νύχτα.
  • Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών. Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης.
  • Αν και το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα, η διοίκηση του αεροδρόμιου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιταλία: Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Tεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο, κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλάνο, ανέστειλε χθες Σάββατο βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα.

Η SACBO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε πως ότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας χθες διεκόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνουν μια μακρά λίστα με πτήσεις κυρίως της Ryanair με καθυστέρηση αναχώρησης, αν και αρκετές είχαν αναχωρήσει σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από αύριο το πρόγραμμα των δρομολογίων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Άρχισε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα...
13:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΟΤΕ για το θέμα με τις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο...
13:04 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας οι αγρότες: Έκλεισαν την Εθνική Οδό – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσ...
12:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αίγιο: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναφορικά με 35χρονο που βρισκόταν ταμπουρωμένος στο σπίτι του σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι