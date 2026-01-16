Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ειδικευόμενη γιατρός που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο

Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με το patris.gr, η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα. Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο, όπως είπε ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή απο τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε» δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο», επεσήμανε ο  πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών Νομού Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης. «Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Είστε κρυωμένοι; Οι τροφές και τα ροφήματα που σας κάνουν χειρότερα και καθυστερούν την ανάρρωση

Τράπεζα της Ελλάδος: Με πλεόνασμα έκλεισε και ο Προϋπολογισμός του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κτηματολόγιο: Τη Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση πινάκων και διαγραμμάτων για διάφορες περιοχές – Ποιες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:05 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μητέρα 17χρονου στις Σέρρες: Ο Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό – Το κορμί του ήταν πεταμένο – ΒΙΝΤΕΟ

Η μητέρα του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ πρώτα είχε υποστεί...
17:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στα Μέγαρα: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου – Στο Θριάσιο ο τραυματισμένος οδηγός

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόριν...
17:21 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κορυδαλλό, καθώς μία γυναίκα ανέβηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας και...
17:18 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για παράνομη βία, όπλα και ναρκωτικά – Η καταγγελία γυναίκας, το περίστροφο και η κοκαΐνη

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 59χρονου Έλληνα και ενός 41χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν οι αστυνο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι