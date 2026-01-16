Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ειδικευόμενη γιατρός που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

Διασωληνωμένη στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα, νοσηλεύεται γιατρός που κάνει ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με το patris.gr, η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα. Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο, όπως είπε ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή απο τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε» δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο», επεσήμανε ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών Νομού Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης. «Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά» πρόσθεσε.