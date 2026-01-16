Χαρίτσης: Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών» στον κοινωνικό τους αγώνα που διαρκεί πάνω από 45 μέρες.
  • Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «ο διάλογος πρέπει να γίνει με πραγματικούς όρους» και να αφορά τα ζωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το τεράστιο κόστος παραγωγής και η καταβαράθρωση των τιμών παραγωγού.
  • Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε «ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα» και την απόδοση δικαιοσύνης για το «μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», το οποίο χαρακτήρισε «ντροπή για την ελληνική πολιτεία».
Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έστρεψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών σε έναν αγώνα κοινωνικό που κρατάει εδώ και περισσότερες από 45 μέρες και ο οποίος έχει βρει την υποστήριξη του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας».

«Πρέπει ο διάλογος να γίνει με πραγματικούς όρους και όχι με επικοινωνιακά κόλπα» τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωσή του, ύστερα από συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, σημειώνοντας: «Και πρέπει να αφορά τα πολύ ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας. Το τεράστιο κόστος παραγωγής, την πλήρη καταβαράθρωση των τιμών παραγωγού, το γεγονός ότι η ελληνική περιφέρεια έχει αφεθεί στην τύχη της. Το γεγονός ότι βασικές υποδομές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, ουσιαστικά, για νέες καλλιέργειες, για προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή».

«Απαιτείται ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα», τόνισε, αλλά και «να αποδοθεί δικαιοσύνη για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί μια ντροπή για την ελληνική πολιτεία».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Χαρίτση, «αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο. Αποτελεί πρόκληση για τους Έλληνες αγρότες, οι οποίοι την ώρα που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, βλέπουν τα εκατομμύρια να χορεύουν στους διάφορους επιτήδειους».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας πρέπει να επιβιώσει και πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χωρίς παραγωγή. Και η παραγωγή σημαίνει άνθρωποι. Και οι άνθρωποι σημαίνει στήριξη των αγροτών. Στήριξη των κτηνοτρόφων, στήριξη των αλιέων, στήριξη όλων αυτών οι οποίοι διασφαλίζουν και την επισιτιστική επάρκεια ολόκληρης της κοινωνίας».

15:48 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

