Λιβάνιος στη Βουλή: Σκεπτόμαστε την αύξηση της προκαταβολής προς τους διευθυντές των σχολείων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

  • Η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της πάγιας προκαταβολής προς τους διευθυντές σχολικών μονάδων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, με τους δήμους να διαχειρίζονται πλέον τα χρήματα μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και τους διευθυντές να καλύπτουν έκτακτα θέματα.
  • Ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι η κατάργηση των επιτροπών εξυπηρετεί τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, καθώς «ουδείς έως τώρα γνώριζε τις υποχρεώσεις των επιτροπών» και υπήρξαν χρέη δεκάδων εκατομμυρίων.
Την αύξηση της προκαταβολής προς τους διευθυντές για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των σχολείων σκέπτεται η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της «Νίκης» Σπ. Τσιρώνη με θέμα «Κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών».

Σχολιάζοντας σχετική παρατήρηση του βουλευτή για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των σχολείων, που πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουν οι δήμοι αντί των σχολικών επιτροπών που καταργούνται, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι για τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητα ενός σχολείου υπάρχει η πάγια προκαταβολή των διευθυντών σχολικών μονάδων, που έχει σκοπό να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες, που αναπληρώνεται, και είναι από 1.000 μέχρι 3.000 ευρώ για τα σχολικά επαγγελματικά κέντρα. Μάλιστα, υπάρχει μία σκέψη να αυξηθεί κι άλλο, σύμφωνα με τον υπουργό. Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση και με τον Σύλλογο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, «προκειμένου να τις συνδέσουμε με τον αριθμό των μαθητών, και έχουν εντοπιστεί και κάποια προβλήματα τα οποία, γραφειοκρατικά, μπορούν να μειωθούν, ώστε να λύνονται άμεσα τα έκτακτα θέματα…».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιρώνης ανέφερε ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε υπερσυγκεντρωτισμό και υδροκεφαλισμό, λειτουργεί εναντίον της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν αποκλείει τη μεταφορά τυχόν διαφθοράς από τις σχολικές επιτροπές στους δήμους. «Λύστε τα θέματα της διαφάνειας με άλλο τρόπο και όχι με κατάργηση των σχολικών επιτροπών», τόνισε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών εξυπηρετεί και τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, προς όφελος των σχολείων. «Ουδείς έως τώρα γνώριζε τις υποχρεώσεις των επιτροπών σε ρεύμα, θέρμανση και προμηθευτές, και όταν ανέλαβαν τις υποχρεώσεις οι δήμοι βρέθηκαν μπροστά σε χρέη δεκάδων εκατομμυρίων», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι λόγω της αδιαφάνειας υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι «επένδυαν» τα χρήματα των επιτροπών σε στοιχηματικές εταιρείες.

Όπως ανέφερε, αυτά τα χρήματα τώρα τα διαχειρίζονται οι δήμοι με διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτροπές παραλαβής, ενώ δίδεται και η δυνατότητα στους διευθυντές, με τις προκαταβολές για έκτακτες ανάγκες, να αντιμετωπίζουν από τα αναλώσιμα για μία παράσταση των Χριστουγέννων έως το σπασμένο τζάμι και το χαλασμένο λουκέτο σε μία αίθουσα. «Αν αφήναμε την υπάρχουσα κατάσταση στις σχολικές επιτροπές, σε τρεις μήνες δεν θα μπορούσαν ούτε στυλό να αγοράσουν» κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών.

