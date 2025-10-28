Ηλεία: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι για σειρά ληστειών με λεία άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αμέσως μετά την απολογία τους πέντε κατηγορούμενοι, που ήταν μέλη συμμορίας που λήστευαν σπίτια στην Ηλεία. Οι κατηγορούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή, ληστρική κλοπή, σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία, σύμφωνα με το Patrisnews.gr.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της συμμοριίας συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σήμερα, Δευτέρα, βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας, όπου απολογήθηκαν για τις πράξεις τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, με ορμητήριο καταυλισμό στην Κοινότητα Πρασίνου, οι προφυλακιστέοι ξεκίνησαν τις κλοπές στις αρχές Σεπτεμβρίου από εξοχική κατοικία στο Κατάκολο, αφαιρώντας χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα, αξίας 3.000 ευρώ.

Το χρονικών των διαρρήξεων