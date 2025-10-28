Ηλεία: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι για σειρά ληστειών με λεία άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αμέσως μετά την απολογία τους πέντε κατηγορούμενοι, που ήταν μέλη συμμορίας που λήστευαν σπίτια στην Ηλεία. Οι κατηγορούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή, ληστρική κλοπή, σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία, σύμφωνα με το Patrisnews.gr.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της συμμοριίας συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σήμερα, Δευτέρα, βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας, όπου απολογήθηκαν για τις πράξεις τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, με ορμητήριο καταυλισμό στην Κοινότητα Πρασίνου, οι προφυλακιστέοι ξεκίνησαν τις κλοπές στις αρχές Σεπτεμβρίου από εξοχική κατοικία στο Κατάκολο, αφαιρώντας χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα, αξίας 3.000 ευρώ.
Το χρονικών των διαρρήξεων
- Στις 18 Σεπτεμβρίου έκλεψαν μια επαναληπτική καραμπίνα από σπίτι στα Λαστέικα, ενώ την ίδια ημέρα αφαίρεσαν από σπίτι στο Πράσινο αντικείμενα αξίας 5.000 ευρώ. Την αμέσως επόμενη ημέρα «χτύπησαν» ξανά σπίτι στα Λαστέικα.
- Στις 29 Σεπτεμβρίου έκλεψαν από αμάξι στο Καπανδρίτι Ξυλοκέρας χρήματα και μια τραπεζική κάρτα και έπειτα τράπηκαν σε φυγή, αφού έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.
- Την 1η Οκτωβρίου αφαίρεσαν από σπίτι στο Κουζούλι ηλεκτρονικές συσκευές και τρεις τσάντες με κλειδιά.
- Στις 3 Οκτωβρίου πήγαν και πάλι στο Πράσινο, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια και αποχώρησαν. Όμως, στις 16 Οκτωβρίου μετέβησαν ξανά στο ίδιο σπίτι, με κλοπιμαία αξίας περίπου 2.100 ευρώ.
- Στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποίησαν κλοπή από όχημα στο Καράτουλα. Ακόμα, σε διάστημα που εκτιμάται από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου έκλεψαν συσκευές και άλλα αντικείμενα από εξοχικό σπίτι στην Σπιάντζα. Κλοπή στην ίδια περιοχή σημειώθηκε και στις 11 Οκτωβρίου.
- Στις 5 Οκτωβρίου αποπειράθηκαν να κλέψουν σπίτι στο Αλποχώρι, οι ιδιοκτήτες του οποίου μένουν στη Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή έγιναν αντιληπτοί από γυναίκα που το επισκέπτεται για το συντηρεί.
- Η τελευταία κλοπή τελέστηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατσαρού, όπου αφαίρεσαν από σπίτι διάφορα εργαλεία.