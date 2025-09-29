Ηλεία: Μάχη για την ζωή του δίνει 16χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηλεία: Μάχη για την ζωή του δίνει 16χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο 

Ένας 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του κι ένας 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) στη Βάρδα Ηλείας. 

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο μηχανάκι επέβαιναν ο 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης του, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Ο 16χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 24χρονος οδηγός φέρει βαριά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

