Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Μάνδρα: Πλημύρισε ο κεντρικός δρόμος – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μνήμες από το 2017 ξύπνησαν στους κατοίκους της Μάνδρας μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες της περιοχής λίγο νωρίτερα. Το μήνυμα ζητούσε την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων προς υψηλότερα σημεία, αλλά και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις

Ο κεντρικός δρόμος της Μάνδρας έχει πλημμυρίσει ολοκληρωτικά, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο σχετικο βίντεο από το σημείο. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ έχει θέσει σε άμεσο κίνδυνο τις περιουσίες των κατοίκων.

