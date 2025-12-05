Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την Μάνδρα: Πλημύρισε ο κεντρικός δρόμος – Δείτε βίντεο

Μνήμες από το 2017 ξύπνησαν στους κατοίκους της Μάνδρας μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους πολίτες της περιοχής λίγο νωρίτερα. Το μήνυμα ζητούσε την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων προς υψηλότερα σημεία, αλλά και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Ο κεντρικός δρόμος της Μάνδρας έχει πλημμυρίσει ολοκληρωτικά, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο σχετικο βίντεο από το σημείο. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ έχει θέσει σε άμεσο κίνδυνο τις περιουσίες των κατοίκων.