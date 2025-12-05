Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη Δ. Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο – ΒΙΝΤΕΟ

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν περιοχές της Αττικής τα ξημερώματα, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Το ποτάμι στη Μάνδρα έχει φουσκώσει, ενώ οι δρόμοι σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο έχουν πλημμυρίσει.
  • Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Αιγαίου, συνοδευόμενα από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.
Enikos Newsroom

Μέγαρα, κακοκαιρία Byron
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μάλιστα από την σφοδρή βροχόπτωση φουσκώσε το ποτάμι στην Μάνδρα, ενώ έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι τόσο στα Μέγαρα όσο και στην Νέα Πέραμο.

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112 στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής προειδοποιώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία «Byron»: Κεραυνός χτύπησε τα νότια προάστια – Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των δυτικών προαστίων

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ παρατηρείται έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, σε περιοχές όπως η Ραφήνα.

