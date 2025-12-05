Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη Δ. Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μάλιστα από την σφοδρή βροχόπτωση φουσκώσε το ποτάμι στην Μάνδρα, ενώ έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι τόσο στα Μέγαρα όσο και στην Νέα Πέραμο.

Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112 στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής προειδοποιώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ παρατηρείται έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, σε περιοχές όπως η Ραφήνα.

Δείτε τα βίντεο