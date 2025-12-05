Αδιανόητη ηλεκτρική δραστηριότητα κατέγραψε η κάμερα στο λιμάνι της Ραφήνας. Πάνω από 1000 κεραυνοί μέσα σε μία ώρα. Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «Bayron» βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει σφοδρά τμήματα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα νησιά του Αιγαίου.
Κακοκαιρία: Ρεκόρ ηλεκτρικής δραστηριότητας – Πάνω από 1000 κεραυνοί μέσα σε μία μόλις ώρα!
- Η κάμερα στο λιμάνι της Ραφήνας κατέγραψε αδιανόητη ηλεκτρική δραστηριότητα, με πάνω από 1000 κεραυνούς μέσα σε μία μόλις ώρα.
- Η κακοκαιρία «Bayron» βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει σφοδρά τμήματα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.
- Τα νησιά του Αιγαίου επηρεάζονται επίσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας.
