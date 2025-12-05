Κακοκαιρία: Ρεκόρ ηλεκτρικής δραστηριότητας – Πάνω από 1000 κεραυνοί μέσα σε μία μόλις ώρα!

Σύνοψη από το

  • Η κάμερα στο λιμάνι της Ραφήνας κατέγραψε αδιανόητη ηλεκτρική δραστηριότητα, με πάνω από 1000 κεραυνούς μέσα σε μία μόλις ώρα.
  • Η κακοκαιρία «Bayron» βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει σφοδρά τμήματα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.
  • Τα νησιά του Αιγαίου επηρεάζονται επίσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ραφήνα, κακοκαιρία, κεραυνοί, Byron
Εικόνα: Forecast Weather Greece

Αδιανόητη ηλεκτρική δραστηριότητα κατέγραψε η κάμερα στο λιμάνι της Ραφήνας. Πάνω από 1000 κεραυνοί μέσα σε μία ώρα. Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «Bayron» βρίσκεται σε εξέλιξη και πλήττει σφοδρά τμήματα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα νησιά του Αιγαίου.

Κακοκαιρία «Byron»: Μετ’ εμποδίων η διέλευση των οχημάτων στην Λεωφόρο Συγγρού – Πλημμύρισε υπόγεια διάβαση στην Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:37 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα 112 στην Μάνδρα – «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

Με ιδιαίτερη σφοδρότητα συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Byron, δημιουργώντας μάλιστα πο...
05:15 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (5/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμια» οι δρόμοι στην Νέα Πέραμο – Γυναίκα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το όχημά της – Δείτε φωτογραφία

Δύσκολη νύχτα βίωσαν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, η οποία προκ...
04:45 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη Δ. Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές της Αττικής. Μάλιστ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»