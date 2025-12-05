Κολομβία: Αναστολή πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

Ο κρατικός αερομεταφορέας της Κολομβίας, SATENA, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διακόπτει τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας, λόγω της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις αντίστοιχες κινήσεις των παναμαϊκών αεροπορικών εταιρειών Copa Airlines και Wingo, που είχαν αναστείλει τα δρομολόγιά τους μία ημέρα νωρίτερα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι θεωρεί τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «κλειστό», σημειώνοντας ότι προηγουμένως η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε εκδώσει προειδοποίηση σχετικά με την «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας» και την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη χώρα.

Οι παναμαϊκές εταιρείες Copa Airlines και Wingo ανέφεραν το βράδυ της Τετάρτης ότι, λόγω προβλημάτων που ανέφεραν οι πιλότοι τους στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, «ελήφθη για προληπτικούς λόγους η απόφαση για προσωρινή αναστολή πτήσεων από/προς το Καράκας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025». «Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση και θα δώσουμε νεότερες πληροφορίες εντός των επομένων 24 ωρών», συμπλήρωσαν.

Από την πλευρά της, η SATENA ανακοίνωσε ότι η απόφαση για αναστολή πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα οφειλόταν σε «αναφερθείσες παρεμβολές» σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, κάτι που εγείρει «επιχειρησιακό κίνδυνο». Μέχρι τώρα, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο επέμενε πως δεν υπήρχε κίνδυνος για τις πτήσεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας πως ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε το «δικαίωμα» να τις απαγορεύσει.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, εξαπολύοντας επιθέσεις σε ταχύπλοα οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες που ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς τη Βενεζουέλα ήταν οι ισπανικές Iberia, Air Europa και Plus Ultra, η πορτογαλική TAP, η κολομβιανή Avianca, η βραζιλιάνικη GOL, η χιλιανή LATAM Airlines και η Turkish Airlines.

Οι πτήσεις αεροσκαφών στη χώρα συνεχίζονται, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, υπογραμμίζοντας πως «η Βενεζουέλα διατηρεί την πλήρη κυριαρχία στον εναέριο χώρο της και καμία δύναμη δεν είναι ικανή να στερήσει από τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας την κυριαρχία στο έδαφός της».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP