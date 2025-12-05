Κακοκαιρία «Byron»: Μετ’ εμποδίων η διέλευση των οχημάτων στην Λεωφόρο Συγγρού – Πλημμύρισε υπόγεια διάβαση στην Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία «Byron»: Μετ’ εμποδίων η διέλευση των οχημάτων στην Λεωφόρο Συγγρού – Πλημμύρισε υπόγεια διάβαση στην Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Byron προκάλεσε πολλά προβλήματα στην Αττική, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και οι μετακινήσεις των πεζών γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες.

Στη Νέα Σμύρνη, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η υπόγεια διάβαση στη στάση ΣΚΡΑ, αλλά και το σημείο προς τη Λεωφόρο Συγγρού, έχουν γίνει πραγματικός γρίφος τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς, αφού το νερό πολλές φορές φτάνει μέχρι το γόνατο.

Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr αποτυπώνεται η πλήρως πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση, με το νερό να φτάνει μέχρι τα γόνατα. Ο ίδιος αναφέρει ότι «στη στάση Συγγρού Φιξ ήταν αδύνατη η επιβίβαση σε λεωφορείο αφού τα νερά ήταν χειμαρρώδη και μόνο αν σε βοηθούσε επιβάτης εκ των έσω μπορούσες να μπεις. Στις άλλες στάσεις δεν υπήρχε πρόβλημα».

Δείτε τις φωτογραφίες

02:35 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

