Κακοκαιρία «Byron»: «Ποτάμια» οι δρόμοι στην Νέα Πέραμο – Γυναίκα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από το όχημά της – Δείτε φωτογραφία

Δύσκολη νύχτα βίωσαν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, η οποία προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις των πολιτών.

Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα εντοπίστηκαν συγκεκριμένα και στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Αθηνών, όπου η κυκλοφορία επηρεάστηκε σημαντικά. Τα νερά έτρεχαν με μεγάλη ορμή, γεγονός που καθιστούσε τον δρόμο σχεδόν αδιάβατο και προκαλούσε κινδύνους για όσους κινούνταν στην περιοχή.

Η δραματική κατάσταση αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στην εικόνα μιας γυναίκας που προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί μόνη της από το όχημά της, μέσα στα ορμητικά νερά. Η προσπάθειά της να βγει από το αυτοκίνητο μέσα στη μανία των υδάτων δείχνει ακριβώς το μέγεθος του κινδύνου που βίωσαν οι πολίτες