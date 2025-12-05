Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην δυτική Αττική – «Μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων»

Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής καθώς το κύμα κακοκαιρίας δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών. Η σφοδρή κακοκαιρία Byron χτυπάει… αλύπητα τα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και οι αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε πριν από λίγη ώρα τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης. Το 112 ήχησε προειδοποιητικά στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να δείξουν την απαραίτητη προσοχή για την ασφάλειά τους. Η οδηγία ορίζει ρητά πως οι κάτοικοι πρέπει να μετακινηθούν άμεσα από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων προς υψηλότερους ορόφους, καθώς η εξέλιξη των πλημμυρικών φαινομένων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.