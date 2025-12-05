​Ευγενία Δημητροπούλου για τον γάμο της: «Ο καθένας θέλει να αποφορτιστεί και θέλει να μοιραστεί την καθημερινότητά του»

  • Η Ευγενία Δημητροπούλου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύζυγό της.
  • Η ηθοποιός ανέφερε πως «έχει συμβεί να θεωρώ πως αυτό που μου συμβαίνει τώρα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου», αλλά εξωτερικά γεγονότα την βοηθούν να δει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.
  • Εξήγησε ότι οι διαφορετικές επαγγελματικές υποχρεώσεις με τον σύζυγό της, «αποφορτίζουν» και «ο ένας βοηθάει τον άλλον» να διαχειρίζονται την καθημερινότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Την Ευγενία Δημητροπούλου φιλοξένησε η Αθηναϊς Νέγκα στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στο πρόγραμμα του Action 24. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητα με τον σύντροφό της.

Αθηναΐς Νέγκα για την αποκάλυψη της Μαρίνας Καλογήρου ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά: «Δεν ήμουν προετοιμασμένη για μία τέτοια συνέντευξη»

Συγκεκριμένα, η Ευγενία Δημητροπούλου είπε χαρακτηριστικά πως «έχει συμβεί να θεωρώ πως αυτό που μου συμβαίνει τώρα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου. Αν όχι η μεγαλύτερη καταστροφή, συμβαίνει να του δίνω διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Μετά όμως έρχεται κάτι εξωτερικό και με βγάζει από όλο αυτό, τότε καταλαβαίνεις ότι έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσεις».

«Πολλές φορές και με τον σύζυγο μου μπορεί να συζητήσουμε, δηλαδή να έχω γυρίσει και να νιώθω πως η τάδε σκηνή στο γύρισμα θα μπορούσε να είχε γίνει κάπως έτσι. Μετά όμως συνειδητοποιώ πως την ώρα που πάλευα αν θα πω την ατάκα σε άρση ή αν θα την κλείσω, μπορεί ένας άνθρωπος να πάλευε για τη ζωή του ή ο ίδιος να αφαιρούσε όγκο μέσα από τη σπονδυλική στήλη ενός άλλου».

Αθηναΐς Νέγκα: «Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά»

Σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν με τον σύζυγό της, η Ευγενία Δημητροπούλου εξήγησε στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη ότι «ο καθένας θέλει να αποφορτιστεί και θέλει να μοιραστεί την καθημερινότητα του. Επειδή είναι διαφορετικές οι καθημερινότητες και διαφορετικά τα ερεθίσματα, κάπως όλο αυτό μας αποφορτίζει. Νομίζω πως μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα εγώ, γιατί έχω μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, ενώ ο Στέλιος πολλές φορές τα βλέπει τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Nομίζω πως ο ένας βοηθάει τον άλλον».

