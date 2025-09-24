Αθηναΐς Νέγκα για την αποκάλυψη της Μαρίνας Καλογήρου ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά: «Δεν ήμουν προετοιμασμένη για μία τέτοια συνέντευξη»

Για την αποκάλυψη της Μαρίνας Καλογήρου ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά σε μικρότερη ηλικία τοποθετήθηκε η Αθηναΐς Νέγκα. Η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με αφορμή το ξεκίνημα του νέου κύκλου εκπομπών του «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων στάθηκε και στην αναπάντεχη αποκάλυψη της ηθοποιού.

Συγκλονίζει η Μαρίνα Καλογήρου: «Έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από 4 διαφορετικούς άνδρες» – ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν ήμουν προετοιμασμένη για μία τέτοια συνέντευξη, συνήθως είμαι, θέλω να πιστεύω ότι η δική μου η αντίδραση δεν την έκανε να αισθανθεί άσχημα.

Πολλές φορές με εκπλήσσει που οι καλεσμένοι έρχονται με διάθεση να μιλήσουν, με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε, γιατί στην τηλεόραση ως επί το πλείστον οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις κάνουν τους καλεσμένους να αισθάνονται άσχημα, γιατί αυτός που σου παίρνει τη συνέντευξη σκέφτεται το δικό του συμφέρον και τη δική του προβολή σε κάποιες περιπτώσεις», είπε αρχικά η Αθηναΐς Νέγκα.

Όσον αφορά τους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα δημοσιογράφων, η Αθηναΐς Νέγκα είπε: «Δεν νομίζω ότι έχει πάει κάποιος ηθοποιός να κάνει ρεπορτάζ. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα».

