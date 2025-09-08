Η ανακοίνωση της ιδιωτικής κλινικής για την λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

κοινωνία

νοσοκομείο

Καλά στην υγεία του είναι ο ασθενής, που υπεβλήθη σε λάθος μετάγγιση αίματος, και δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως τονίζει η «Ευρωκλινική Αθηνών» σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές σήμερα (Δευτέρα, 8/9).

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

