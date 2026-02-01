ΓΣΕΕ: Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για εργασία σε συνθήκες κακοκαιρίας

Σύνοψη από το

  • Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι «σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους». Οι εργοδότες φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα.
  • Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά και έκτακτα μέτρα όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, προκειμένου να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και κίνδυνοι για την υγεία.
  • Η τηλεργασία, όπου είναι εφικτή, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων συνιστούν βασικά μέτρα προστασίας. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Mε αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρίας και με το προηγούμενο να έχει περάσει πριν λίγες ημέρες, αναγκαία είναι η υπενθύμιση των ρυθμίσεων για τους μισθωτούς που καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους και σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα.

Κακοκαιρία: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων – Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις στην Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με αφορμή το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, η ΓΣΕΕ υπενθύμιζε μεταξύ άλλων ότι: «σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, οι εργοδότες υποχρεούνται να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά και έκτακτα μέτρα όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, προκειμένου να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι:

  • η προσαρμογή του ωραρίου, η τροποποίηση του τρόπου παροχής εργασίας ή και η προσωρινή αναστολή εργασιών όπου απαιτείται, προβλέπονται ρητά από τις σχετικές οδηγίες των Υπουργείων,
  • η τηλεργασία, όπου είναι εφικτή, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εργαζομένων συνιστούν βασικά μέτρα προστασίας,
  • οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η εφαρμογή των εγκυκλίων και των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι αυστηρή και άμεση».

23:48 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

