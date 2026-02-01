ΓΣΕΕ: Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για εργασία σε συνθήκες κακοκαιρίας

Mε αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρίας και με το προηγούμενο να έχει περάσει πριν λίγες ημέρες, αναγκαία είναι η υπενθύμιση των ρυθμίσεων για τους μισθωτούς που καλούνται να εργαστούν σε συνθήκες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους και σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα.

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με αφορμή το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, η ΓΣΕΕ υπενθύμιζε μεταξύ άλλων ότι: «σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει τόσο από την εργατική νομοθεσία όσο και από τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, οι εργοδότες υποχρεούνται να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά και έκτακτα μέτρα όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, προκειμένου να αποτρέπονται εργατικά ατυχήματα και κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι: