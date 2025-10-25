Φθιώτιδα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στον 53χρονο που απείλησε ότι θα σκοτώσει την μητέρα του για τα χρήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε έναν 53χρονο από τη Φθιώτιδα, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο άνδρας φέρεται να χτύπησε και να απείλησε τη μητέρα του ζητώντας της χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο 53χρονος απαιτούσε επίμονα χρήματα, προκαλώντας ένταση και φόβο στο σπίτι.

Την επόμενη ημέρα, η ηλικιωμένη μητέρα του προχώρησε σε καταγγελία, αναφέροντας ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και ο αδερφός του κατηγορούμενου, ο οποίος εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα, μετά την απώλεια της δουλειάς του, ο 53χρονος είχε γίνει ιδιαίτερα επιθετικός και ζητούσε συνεχώς χρήματα από την οικογένεια.

Με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ο άνδρας οδηγήθηκε για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία, και έτσι η Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 53χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν χτύπησε τη μητέρα του ούτε την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

