Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό.  Μάλιστα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σημείο έχει σπεύσει και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

 

