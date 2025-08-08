Χανιά: Bρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

βρέφος

Περιστατικό που προκαλεί σοκ στα Χανιά, καθώς βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, το βράδυ της Πέμπτης.

Το συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, σημειώθηκε όταν το βρέφος διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι σπιτιού. Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Όπως είπε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης στην ΕΡΤ Χανίων, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

 

