Φωτιά στην Φιλιππιάδα – Ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις

Χωρίς τέλος είναι ο πύρινος εφιάλτης που κατακαίει πολλές περιοχές ανά την επικράτεια, με ένα από τα μέτωπα να εστιάζονται στην Φιλιππιάδα όπου η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το σημείο του πύρινου μετώπου ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις, χωρίς όμως να είναι εφικτό προς το παρόν να διευκρινιστεί από πού προέρχονται.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, γίνονται εκτιμήσεις για το αν πρόκειται για εκρήξεις σε μετασχηματιστές ή αν οι εκρήξεις προέρχονται από φιάλες υγραερίου που βρίσκονται σε κτηνοτροφικές μονάδες που είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάθε έκρηξη συνοδεύεται από έντονο μαύρο καπνό, που δεν φέρεται να είναι αποτέλεσμα της πυρκαγιάς.

 

