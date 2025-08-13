Ραγίζει καρδιές η Σοφία Χατζηπαντελή: «Ποτέ δεν πρόλαβε να πει την ιστορία» – Η δύσκολη απώλειά της

Τις βαθιές της σκέψεις για την απώλεια που την έχει στιγματίσει μέχρι σήμερα επέλεξε η Σοφία Χατζηπαντελή να επικοινωνήσει, μέσα από τα social media, στους διαδικτυακούς της φίλους το απόγευμα της Τρίτης.

Ο λόγος για την αγαπημένη γιαγιά του δημοφιλούς μοντέλου και πρώην μέλος του ριάλιτι μόδας GNTM στο STAR, η οποία και έφυγε από την ζωή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Χατζηπαντελή επέλεξε να αναρτήσει ορισμένα τρυφερά φωτογραφικά στιγμιότυπα από το πρόσφατο παρελθόν στα οποία και ποζάρει πλάι στην αείμνηστη γιαγιά της. Αυτά τα συνόδευσε και με τα εξής λόγια καρδιάς.

«Σήμερα, για κάποιο λόγο, η καρδιά μου είναι με το μικρό μου αγγελούδι στον ουρανό. Την γιαγιά Σοφία. Την έχω στο μυαλό μου όλη μέρα και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Προσπαθώ να ζήσω την ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να πει» έγραψε χαρακτηριστικά η Σοφία Χατζηπαντελή στη λεζάντα αυτού του διαδικτυακού της μηνύματος για το αγαπημένο της πρόσωπο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, μάλιστα, πολλοί διαδικτυακοί φίλοι έσπευσαν να στείλουν μια γλυκιά σκέψη στο μοντέλο για την απώλεια του.