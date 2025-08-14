Φωτιά στην Χίο: Αποκαρδιωτικό βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής μετά το πέρασμα της φωτιάς

Βελτιωμένη είναι η σημερινή εικόνα από το πύρινο μέτωπο της βόρειας Χίου, καθώς η υποχώρηση των ανέμων έχει δώσει σημαντική ανάσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που δίνουν για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο έναν εξαντλητικό αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, η κατάσταση που αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, είναι απελπιστική, αφού η φωτιά άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές σε εκτάσεις και περιουσίες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στον συντονισμό της επιχείρησης προστέθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, που επιχειρούν από αέρος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για περιορισμό της φωτιάς στα παραπάνω σημεία.

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Στο νησί οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Από σήμερα, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.