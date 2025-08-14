Αθήνα: Συνελήφθη 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Συνελήφθη 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνέλαβαν στις 7 Αυγούστου στην Αθήνα ένα 41χρονο δραπέτη από τις φυλακές Λάρισας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος στις 17 Νοεμβρίου του 2022 απέδρασε από το νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία από τις φυλακές Λάρισας.

Ο 41χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Ακόμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:28 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στα Χανιά: Εκσφενδονίστηκε ο 27χρονος μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου – Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Με το αίμα ενός νέου ανθρώπου βάφτηκε ο ΒΟΑΚ, παραμονές Δεκαπενταύγουστου στα Χανιά, καθώς ένα...
14:14 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Επιχειρηματίας από το Κιλκίς κατήγγειλε ότι υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής τού ζήτησε 4.000 ευρώ για να του μειώσει το πρόστιμο – Συνελήφθη για χρηματισμό

Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου συνελήφθη για υπόθεση χρηματισμού από την Υποδιεύθυνση...
13:34 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.00 σε χαμηλή βλάστηση ...
13:09 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Ξεκίνησε η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής των ασθενών από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια