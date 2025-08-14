Επιχειρηματίας από το Κιλκίς κατήγγειλε ότι υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής τού ζήτησε 4.000 ευρώ για να του μειώσει το πρόστιμο – Συνελήφθη για χρηματισμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

σύλληψη

Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου συνελήφθη για υπόθεση χρηματισμού από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει επιβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, επιχειρηματίας από το Κιλκίς κατήγγειλε πως έλαβε μήνυμα ότι χρωστάει στην ΑΑΔΕ, με αρμόδιο διαχειριστή της υπόθεσης τον 47χρονο συλληφθέντα. Ο δράστης ζήτησε από τον επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να διευκολύνει τον επιχειρηματία να αποφύγει μεγαλύτερο πρόστιμο.

 

