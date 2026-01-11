Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά, Πατήσια

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής, στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, η φωτιά βρίσκεται σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Πατησίων και για την κατάσβεση επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.

Η πολυκατοικία στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ είναι τετραώροφη και ήδη οι πυροσβέστες έχουν απεγκλωβίσει 2 άτομα από το κλιμακοστάσιο.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Πατησίων από το ύψος της οδού Ιακωβάτων έως την λεωφόρο Γαλατσίου.

Δείτε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

φωτιά, Πατήσια

φωτιά, Πατήσια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιπώδες ήπαρ: Τα συμπτώματα στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο

Η Kate Winslet αποκαλύπτει: «Φιλούσα αγόρια και κορίτσια, δεν είχα αποφασίσει» – Πώς επηρέασε την καριέρα της;

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ

Φοροδιαφυγή: Έρχονται νέα ψηφιακά όπλα από την ΑΑΔΕ- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:56 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τις «πληγές» της μετρά η Τήνος μετά τους θυελλώδεις ανέμους – Συνεργεία στο λιμάνι για την αποκατάσταση των ζημιών – ΒΙΝΤΕΟ 

Ο χθεσινός ισχυρός νοτιάς επηρέασε για ακόμη μία φορά το νησί της Τήνου, με τις εικόνες από το...
10:40 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Λάρισα: Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης κατέρρευσε την ώρα που διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί 

Ένας άνδρας 55 ετών εξέπνευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρ...
10:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η καταγραφή και δήλωση των ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο που «χτύπησε» το παραλιακό μέτωπο

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Αλεξανδρούπολη. Το πάρκο σ...
10:06 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Τρίτη τα ταξί – «Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικό» λέει ο Λυμπερόπουλος

Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη, προχωρούν οι ιδ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι