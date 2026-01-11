Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής, στα Πατήσια.

Συγκεκριμένα, η φωτιά βρίσκεται σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Πατησίων και για την κατάσβεση επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.

Η πολυκατοικία στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ είναι τετραώροφη και ήδη οι πυροσβέστες έχουν απεγκλωβίσει 2 άτομα από το κλιμακοστάσιο.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Πατησίων από το ύψος της οδού Ιακωβάτων έως την λεωφόρο Γαλατσίου.

Δείτε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: