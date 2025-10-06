Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Θωμάς, Θωμαή, Ερωτηίς, Ερωτηίδα.

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ’ αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς.

Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός.

Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μήδους και τους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθη από τον Βασιλιά Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του Aζάνη, την γυναίκα του Tερτία και της κόρες του Mυγδονία και Nάρκα. Αφού τον φυλάκισε τον παρέδωσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει τη ζωή του γι’ Αυτόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μπορείτε να βρείτε το διαφορετικό κουτάβι σε 5 δευτερόλεπτα; Μόνο το 1% τα καταφέρνει!

Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα και σαρωτικοί έλεγχοι – Τι δείχνει έρευνα της Marc

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:36 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Πώς έγινε η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Μεσσηνία για τον εντοπισμό του δράστη του διπλ...
07:17 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Η εβδομάδα αρχίζει σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες – Προειδοποίηση για έντονα κατά τόπους φαινόμενα

Η φθινοπωρινή μεταβολή με κατά τόπους έντονα φαινόμενα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρο...
02:15 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά του να αποφύγει… μια γάτα – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο ...
23:21 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει απόπειρα εναντίον του – Αναζητείται ο δράστης, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργού

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση διπλού φονικού σε κάμπινγκ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης