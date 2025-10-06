Μόσχα: Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας καταστρέφει drone της Ουκρανίας με στόχο την πρωτεύουσα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (6/10).

Ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια του drone, διευκρίνισε ο δήμαρχος, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

🔥 A building in the Technopolis Moscow special economic zone, home to companies manufacturing unmanned aerial vehicles, burned in Moscow. pic.twitter.com/7fMkbgAL5M — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 5, 2025

Πηγή: Reuters