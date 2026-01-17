Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

  • Σήμερα, 17 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο τιμά τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, καθώς και όσους και όσες φέρουν τα ονόματα Αντώνιος, Αντωνία, Θεοδόσιος και Θεοδόσης.
  • Ο Μέγας Αντώνιος, γεννημένος το 251 μ.Χ., εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αναχώρησε για την έρημο, αφού πρώτα μοίρασε την πατρική του περιουσία στους φτωχούς. Έγινε πρότυπο ασκητή, φτάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης.
  • Παρέδωσε την ψυχή του σε ηλικία 105 ετών, ενώ τα ιερά λείψανά του, παρά την επιθυμία του να μείνει κρυφός ο τόπος ταφής, μεταφέρθηκαν από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη.
Σάββατο 17 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα:Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος, Αντώνας, Αντωνάκος, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια, Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

Ο Μέγας Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους έχασε σε νεαρή ηλικία. Συγκεντρώνει όμως την προσοχή του στην μυστική θεωρία των μοναχών της ερήμου και στην φροντίδα της μικρής αδελφής του. Γρήγορα αποφασίζει να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και αναχωρεί για την έρημο, αφού πρώτα τακτοποίησε την μικρότερη αδελφή του και μοίρασε την μεγάλη πατρική περιουσία στους φτωχούς της περιοχής του.

Στην έρημο παίδευσε την ψυχή του και τιθάσευσε τα πάθη του φθάνοντας στα ανώτατα όρια της άσκησης ώστε η ψυχή του αγίου μπορούσε να εξέρχεται του σώματός του ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Γίνεται το πρότυπο των ασκητών. Πολλοί εξ αυτών έφθαναν στην έρημο για να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον μισθαποδότη Θεό σε ηλικία 105 ετών.

Αν και, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου Αντωνίου ήταν να μείνει κρυφός ο τόπος της ταφής του, οι μοναχοί που μόναζαν κοντά του έλεγαν ότι κατείχαν το ιερό λείψανό του, το οποίο επί Ιουστινιανού (561 μ.Χ.), κατατέθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

 

