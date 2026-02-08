Ελευσίνα: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο

Σε λιγότερο από μία ώρα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου μεταλλικών συσκευών στην Ελευσίνα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της υπηρεσίας, οι οποίες έφτασαν στο σημείο για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφεραν υδροφόρες του ΟΤΑ. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική για την ταχεία κατάσβεση της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει στο σημείο για την πλήρη εξασφάλιση της περιοχής, ενώ διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.