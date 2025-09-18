ΕΛ.ΑΣ.: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακή

Απαγχνονισμένος εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/09) αλλοδαπός κρατούμενος, σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου, και συγκεκριμένα στον χώρο της τουαλέτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη -5- συγκρατούμενοί του.

Ο θανών είχε συλληφθεί από τις μεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι, ο θανών, κατά τον χρόνο κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

