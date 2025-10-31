ΕΛ.ΑΣ.: Απαγόρευση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ το Σάββατο στην Αθήνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Απαγορεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς και κάθε «σχετική συνάθροιση» σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.: « ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30’ στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση» με σύνθημα «Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη» και από την 06:00’ ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00’ ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Μάχης Αναλάτου – Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου – Εφέσου – Λεωφ. Συγγρού – Λαγουμιτζή – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς – Ιερά οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

