Φρίκη στη Λέρο: Ένοχοι και στο Εφετείο οι γονείς που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα παιδιά τους

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου δύο γονείς από τη Λέρο, ηλικίας 57 και 52 ετών, για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους, μία υπόθεση που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές και επέβαλε στον 57χρονο πατέρα ποινή κάθειρξης 24 ετών και στην 52χρονη μητέρα ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι:

  • Για αποπλάνηση παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα 12 και 14 έτη
  • Για τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά μόνας και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση
  • Για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά μόνας και κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση
  • Για ασέλγεια μεταξύ συγγενών κατά μόνας και κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
  • Για απλή συνέργεια κατ’ εξακολούθηση σε αποπλάνηση παιδιών που δεν συμπλήρωσαν τα δώδεκα και δεκατέσσερα έτη, κατά μόνας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
  • Για απλή συνέργεια σε κατάχρηση σε ασέλγεια κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή
  • Για απλή συνέργεια κατ’ εξακολούθηση σε ασέλγεια μεταξύ συγγενών κατά μόνας, κατά συρροή

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στην μητέρα και απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στον πατέρα. To δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dimokratiki.gr.

Το χρονικό της φρίκης

Οι κατηγορούμενοι είναι σύζυγοι και κατοικούν στην περιοχή Πλάκα Λέρου, μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους, καθώς και τον ενήλικο γιο τους, ο οποίος πάσχει από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως τις 26.5.2018, ο 57χρονος πατέρας ενήργησε επανειλημμένα σε βάρος της ανήλικης κόρης του (γεν. στις 17.10.2004) με ασελγείς πράξεις περισσότερες της μιας φοράς και συγκεκριμένα, είτε της αφαιρούσε τα ρούχα και εσώρουχα, είτε την εύρισκε γυμνή στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο και εν συνεχεία την θώπευε.

Σε άλλη δε περίπτωση, σε μη εξακριβωθείσα ημερομηνία, αλλά τουλάχιστον μέχρι το Μάιο του έτους 2017, ο 57χρονος  επιχείρησε να βιάσει την ανήλικη μετά από μπάνιο, χωρίς να επιτύχει τον σκοπό του λόγω της αντίδρασης του κοριτσιού. Στις ασελγείς πράξεις εις βάρος της ανήλικης συμμετείχε και η μητέρα της.

Περαιτέρω, ο πατέρας κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 26.5.2018, επιχείρησε ασελγή πράξη και σε βάρος του ανήλικου γιού του. Επιπρόσθετα, ο 57χρονος ενεργούσε με ασελγείς πράξεις, με άγνωστο αριθμό επαναλήψεων και εις βάρος του ενήλικου γιού του, ο οποίος έπασχε από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση και ήταν για το λόγο αυτό ανίκανος να αντισταθεί.

Κατά το ίδιο δε χρονικό διάστημα, και η μητέρα επιχείρησε και η ίδια, από κοινού με τον σύζυγό της, ασελγείς πράξεις εις βάρος του ψυχικά πάσχοντος γιού της.

Ενώπιον του Δικαστηρίου ο πατέρας αρνήθηκε την τέλεση των πράξεων και ισχυρίστηκε ότι η ομολογία του ήταν απόρροια αστυνομικής βίας ενώ δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς ομολόγησε και ενώπιον της Ανακρίτριας της Κω. Η μητέρα από την άλλη, ομολόγησε μια πράξη με θύμα την κόρη της ενώ αρνήθηκε τις υπόλοιπες τονίζοντας ωστόσο ότι τελούσε υπό τον φόβο του συζύγου της.

