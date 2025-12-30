Έγκλημα στο Κολωνάκι: Το μπιτόνι που είχαν σπίτι, εξαφανίστηκε – «Φύγε έξω αν η έρευνα στραφεί σε σένα», είπε η σύντροφος του 60χρονου

Για πρώτη φορά μίλησε η σύντροφος του 60χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι και εν συνεχεία να έβαλε φωτιά. Η γυναίκα πήγαινε και εκείνη και φρόντιζε την 87χρονη. Η 50χρονη φαίνεται να έχει βοηθήσει τις αρχές, δίνοντας κάποια σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με το Mega.

Ο 60χρονος προφυλακίστηκε σήμερα Τρίτη, παρά το γεγονός ότι επί 6 ώρες προσπαθούσε να πείσει ότι δεν έκανε το έγκλημα. Επέμεινε πως ότι συνέβη ήταν ένα τραγικό ατύχημα, εκδοχή που υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή.

Ο γιος της 87χρονης “Αρχόντισσας του Κολωνακίου” είχε υποστηρίξει ότι η μητέρα του είχε κλειδί δεύτερο στο σπίτι και μπορούσε, εάν ήθελε, να ανοίξει σε όποιον της χτύπαγε. Όμως, η ίδια η σύντροφός του λέει πως όποτε χρειάστηκε να πάει στο σπίτι του θύματος, πήρε κλειδιά από ένα περίπτερο που υπήρχαν εκεί και μάλιστα μία φορά δεν μπόρεσε να ανοίξει γιατί υπήρχε μία ιδιαιτερότητα στην κλειδαριά, οπότε κάλεσε κλειδαρά. Επομένως, δεν της άνοιξε η ηλικιωμένη.

Επίσης, την ημέρα που υποτίθεται ότι ο γιος πηγαίνει να πάρει τη νέα οικιακή βοηθό για να πάνε μαζί στο διαμέρισμα της μητέρας του, η σύντροφος του 60χρονου λέει ότι έφυγε στις 14.00 από τη δουλειά -εργάζεται σε πρατήριο καυσίμων- πήγε σπίτι, πήρε το αυτοκίνητο και μαζί με τον 60χρονο ξεκίνησαν για το σπίτι της οικιακής βοηθού. Αλλά στη μέση της διαδρομής, εκείνος της είπε να γυρίσουν γιατί δεν χρειάζεται.

Η γυναίκα έχει αναφέρει στις αρχές πως είχαν ένα μπιτόνι πλαστικό, εννοεί βενζίνης, το οποίο το είχαν χρησιμοποιήσει λίγες ημέρες πριν τον θάνατο της 87χρονης.

Μετά τον θάνατο, το μπιτόνι εξαφανίστηκε, με τη σύντροφο του κατηγορούμενου να δηλώνει, “δεν θυμάμαι να το ξαναείδα”.

“Την ημέρα του συμβάντος δούλευα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων. Αφού τελείωσα τη βάρδια και γύρισα σπίτι, ο σύντροφός μου έφυγε για να πάει να πάρει τη νέα οικιακή βοηθό για να την πάει στο σπίτι της μητέρας του. Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί την 87χρονη στις αρχές του Ιανουαρίου του 2022. Τότε είχα πάει στο περίπτερο που είναι κοντά στο σπίτι της για να πάρω τα κλειδιά που είχε αφήσει η γυναίκα που την πρόσεχε. Μάλιστα, λόγω μιας ιδιαιτερότητας της πόρτας που ήξερε μόνο ο σύντροφός μου, δεν κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα και φώναξα κλειδαρά. Μετά άφησα πάλι τα κλειδιά στο περίπτερο για να τα πάρει η γυναίκα που πρόσεχε τη μητέρα του συντρόφου μου. Στο σπίτι μας είχαμε ένα μπιτόνι με βενζίνη για να βάζουμε μπρος σε μια ηλεκτρική γεννήτρια που είχαμε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τελευταία φορά θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε αυτό το μπιτόνι τον Ιανουάριο του 2022 και συγκεκριμένα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 87χρονης. Έκτοτε δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξαναδεί.

Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο: Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η σύντροφος του 60χρονου τον προέτρεψε να φύγει στο εξωτερικό, εάν η έρευνα των αρχών στραφεί προς αυτόν.

Όπως γίνεται γνωστό, οι διωκτικές αρχές παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και της συντρόφου του και του 60χρονου και υπάρχει μία συγκεκριμένη απομαγνητοφώνηση η οποία αφορά επικοινωνία της 50χρονης με τον φίλο της. Σε αυτήν του λέει:

“Αν η έρευνα στραφεί προς το μέρος σου, σκέψου το ενδεχόμενο να φύγεις από τη χώρα”.

Μία επικοινωνία που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική από την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι η 50χρονη δεν είναι κατηγορούμενη.