Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Συχνοί οι καβγάδες ανάμεσα στα δύο αδέλφια – Φοβόταν για τη ζωή του το θύμα

Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (24/11) το πρωί, στο Λουτρό της Νέας Περάμου, όπου ένας 47χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα ψαλίδι.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία θεωρείται ο 44χρονος αδελφός του, με τον οποίο είχε συχνές και βίαιες προστριβές.

Τραγική φιγούρα της υπόθεσης είναι ο 48χρονος, τρίτος, αδελφός, ο οποίος εντόπισε πρώτος τον 47χρονο νεκρό και τον 44χρονο τραυματισμένο μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και εξακολουθούν να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει «μαχαίρια» ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Και όπως υποστήριξαν δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δύο μικρότεροι αδελφοί κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος διανομών και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

Ακόμη πιο τραγική είναι η μαρτυρία ενός γείτονα ότι το θύμα είχε αναφέρει ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Μάλιστα, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά αλλού, λέγοντας: «Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου». Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι τελικά συνέβη το ακριβώς αντίστροφο.

