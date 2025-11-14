Δίωξη στους 44 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος πολιτών – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 44 συλληφθέντων, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για: Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης κολπικής γέλης ως καλλυντικού

Fitch: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο

Αστρονόμοι παρατήρησαν την πρώτη στεμματική εκπομπή μάζας από εξωαστέρι – Τι σημαίνει αυτό για την κατοικησιμότητας των εξω...
περισσότερα
17:38 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη 40χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος φορτηγό, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο – Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα 

Από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13 Νοεμ...
17:01 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: 10 οικογένειες συναινούν στην εκταφή των συγγενών τους και έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους

Στο τελευταίο στάδιο περνά η εισαγγελική έρευνα για τη διαδικασία εκταφής των θυμάτων της σιδη...
16:48 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Τους «τσάκωσαν» με 44 κιλά κάνναβης στις αποσκευές – 2 συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συν...
16:43 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Θερμή εισβολή με νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο

Είμαστε στην καρδιά του Νοεμβρίου, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχει… καλοκαιρινή διάθεση, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα