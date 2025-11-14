Δίωξη στους 44 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος πολιτών – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 44 συλληφθέντων, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς.

Της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για: Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.