Διακίνηση ναρκωτικών: Νέες αποκαλύψεις για το «ιερό» κύκλωμα – Μετέφεραν το Άγιο Φως σε όχημα με πλαστές πινακίδες και με τη συνοδεία της ΕΛΑΣ

Νέες πληροφορίες που προκαλούν σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του ρασοφόρου youtuber και των συνεργατών του, μελών της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη απολογήθηκαν οι δύο ρασοφόροι -ο ψευτοϊερέας YouΤuber και ο 40χρονος συνεργός του- και ένα ζευγάρι αλβανικής καταγωγής. Και οι τέσσερις μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

Όπως έγραψε το enikos.gr, το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για την 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και έναν 50χρονο και έναν 42χρονο, που θεωρούνται βασικά μέλη του κυκλώματος.

Οι κωδικές ονομασίες

«Φανουρόπιτα» για το κύκλωμα ήταν η ακατέργαστη κάνναβη, «κεράκι» η κοκαΐνη, «καφεδάκι» το χασίς, τα «μακαρόνια και ο άρτος» η κάνναβη. Ναρκωτικά που, όπως φαίνεται, έκρυβαν στην αυτοσχέδια εκκλησία του ψευτοϊερέα YouTuber.

Κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί πως υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσα στο μικρό εκκλησάκι, το οποίο για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχε παντού κάμερες.

Παράλληλα, ο ρασοφόρος σε μία από τις δεκάδες τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε αποκαλύψει πως δεχόταν συνεχώς επιθέσεις και πως είχε αναγκαστεί να πληρώνει 70 ευρώ τη μέρα για φύλακα. Είχε εγκαταστήσει μέχρι και ανιχνευτές κίνησης.

Δεν ήταν ιερέας

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος με εντολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ωστόσο, το 2002 καθαιρέθηκε από την επίσημη Εκκλησία.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως το 2004 εξελέγη Επίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο Παλαιοημερολογίτες και το 2005-2015 λειτουργεί και τελεί μυστήρια σε ιδιωτικό εκκλησάκι στη Νίκαια. Το 2014 ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος από τους Παλαιοημερολογίτες και το 2020 αρχίζει να φτιάχνει την «εκκλησία» στη Λιοσίων.

Ωστόσο, ο ρασοφόρος φαίνεται πως παρότι δεν ήταν ιερέας, τον υποδυόταν, και μάλιστα πολύ καλά. Φορούσε πετραχήλια, χρυσούς σταυρούς, κρατούσε ράβδους και έκανε κανονικά λειτουργίες. «Μόνος του είχε χειροτονηθεί. Ένα πρωί ξύπνησε και μας είπε ‘είμαι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος’. Κρατιόμασταν να μην βάλουμε τα γέλια», λένε μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έκανε μέχρι και βαφτίσεις, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες από τον Ιούλιο του 2020. «Αφού αυτοαποκαλούνταν δεσπότης. ‘Είμαι δεσπότης’ έλεγε».

Η έλευση του Αγίου Φωτός με… όχημα με πλαστές πινακίδες

Παράλληλα, έκανε αγιασμούς σε παιδικούς σταθμούς, εξαπατώντας τους ότι δήθεν είναι κληρικός. «Δεν ξέραμε ότι δεν ήταν καν παπάς. Δεν είχαμε αυτήν την εικόνα. Έκανε και μυστήρια, έκανε και βαφτίσεις. Υπήρχε μία σελίδα την οποία την έχει κατεβάσει εδώ και κάτι μήνες. Εκεί τα ανέβαζε όλα. Πέρσι το Πάσχα το Άγιο Φως το είχε φέρει με συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας», σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ο 46χρονος ανάρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στο οποίο καταγράφεται ο ίδιος καταφτάνει με ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Ο 40χρονος συνεργός του μαζί με έναν άλλον ρασοφόρο τού ανοίγουν την πόρτα και εκείνος ντυμένος με πετραχήλι και σταυρούς το ζει σαν να είναι μητροπολίτης.

Ο άνθρωπος αυτός για να πείσει ότι είναι Αρχιεπίσκοπος έφτασε στο σημείο να φτιάξει πλαστή πινακίδα για το αυτοκίνητο, σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ενώ μπροστά από το όχημά του, τον συνόδευε περιπολικό.

«Όχι μία φορά. Όταν έβγαλε τον επιτάφιο είχε φροντίσει η Αστυνομία στην Λιοσίων… φρόντισε για να περάσει ο επιτάφιος. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Ερχόντουσαν μέχρι και από το Πολεμικό Ναυτικό», συμπληρώνει μάρτυρας.

Ο γρίφος με τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου που «περίφερε» ο ψευτοπαπάς

Την ίδια ώρα, φαίνεται από βίντεο τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο πως ο ρασοφόρος έστησε τελετή για την υποδοχή των δήθεν ιερών λειψάνων στον ψευτοναό στη Λιοσίων. Όπως αποκαλύπτει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, τμήμα από τα αληθινά ιερά λείψανα του Αγίου Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών, βρίσκονται στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους, στην Ιερά Μονή Μακρυμάλλης Ψαχνών Εύβοιας και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου βρίσκεται απότμημα του δεξιού χεριού.

Ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Νικολάου Άνδρου λέει στο Live News: «Και στην Χαλκίδα έχει και στη μονή Αγάθωνος έχει και στο Άγιο Όρος έχει και στην Εσφιγμένου έχει και σε διάφορα μέρη έχει του Αγίου. Εγώ είχα βγάλει το βιβλίο του Αγίου Παρθενίου, χρόνια πολλά βέβαια. Έχουμε κι εμείς τμήμα από τη δεξιά του Αγίου Παρθενίου, μέσα στο βιβλίο είναι δημοσιευμένα. Όχι ολόκληρο το χέρι, ένα απότμημα. Αποτμήματα είναι των αγίων λειψάνων και μέσα σε θήκη αργυρά, που είναι σαν χέρι ευλογία, άγιος. Και είναι σαν χεράκι, δεν είναι ότι είναι όλο το χέρι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός και τι κάνει παιδί μου».

Σε ερώτηση προς τον ηγούμενο για το εάν στη μονή έχουν απότμημα, είπε: «Της χειρός του Αγίου, και φυλάσσεται σε θήκη εδώ. Απατεώνες παιδί μου, περιφέρονται δυστυχώς και εκμαυλίζουν τα πάντα και σκανδαλίζουν τον κόσμο».

Η φιλαρμονική μπάντα

Μάλιστα, στην τελετή για την υποδοχή των δήθεν ιερών λειψάνων είχε φέρει μέχρι και φιλαρμονική στον ναό. «Κάθε Πάσχα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα παρίστανε τον Χριστό. Έκανε αναπαράσταση τα Άγια Πάθη. Ντυνόταν Χριστός, άφηνε τα μαλλιά του κάτω. Κουβάλαγε τον σταυρό, τον ξύλινο σταυρό δηλαδή, έκανε όλη την αναπαράσταση».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ρασοφόρος νοίκιαζε μπάντες για να ικανοποιεί τη μεγαλομανία του. Στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος της αγάπης, χωρίς φυσικά να διευκρινίζεται ότι είχε καθαιρεθεί από την επίσημη εκκλησία και πως δεν άνηκε ούτε στους Παλαιοημερολογίτες.