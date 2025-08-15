Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Σοβαρό περιστατικό μέθης σημειώθηκε σε πανηγύρι των Χανίων, όταν ανήλικο παιδί κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Όπως μεταδίδει το neakriti, σε νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων βρίσκεται ένας 14χρονος, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος συμμετείχε σε πανηγύρι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί βοήθεια και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

