Χαλκίδα: Νεκρός κρατούμενος μέσα στις φυλακές

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας, όταν ένας 67χρονος Έλληνας κρατούμενος κατέρρευσε αιφνίδια, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός των φυλακών και μεταφέρθηκε με ταχύτητα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, λίγο πριν το περιστατικό ο 67χρονος είχε επικοινωνήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, χωρίς να έχει αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αίσθημα αδιαθεσίας που να προϊδεάζει για την τραγική εξέλιξη.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 67χρονου.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του κρατουμένου.