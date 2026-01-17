Δημοσκόπηση GPO: Πρωτιά για ΝΔ με 23,5%, δεύτερο με 11,2% το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σύνοψη από το

  • Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 23,5%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,2% παρουσιάζοντας πτώση.
  • Το 22,8% των πολιτών θεωρεί πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στο 17,5%.
  • Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 82,9% των πολιτών θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κάλπη

Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στη δεύτερη θέση εμφανίζοντας πτώση στο ποσοστό του σε σχέση με την έρευνα του Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%, μειωμένο κατά 1,1%.

Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%.

Το 22,8% των πολιτών θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 73,4% λίγο και καθόλου.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 17,5% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 81,7% λίγο και καθόλου.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 82,9% θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ «όχι» απαντά το 14,9%.

18:25 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός επιτίθεται με παράνομο βίντεο σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος ανήκε στο κόμμα του

«Ενας πρωθυπουργός, ο οποίος κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνε...
15:51 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι ο «κόφτης» για τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών είναι το πλαίσιο της ΕΕ, της ΚΑΠ και της καπιταλιστικής αγοράς

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι ο “κόφτης” για τα δίκαια αιτήματα των βιοπ...
15:35 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος από το Περιστέρι: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας και του λαού

Κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια, το αγροτικό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκη...
15:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται μια άλλη πολιτική που δεν μπορεί να ασκηθεί από Μεσσίες ή από πρόσωπα που καταδικάστηκαν οι πολιτικές τους επιλογές

Πυρά κατά της κυβέρνησης, η οποία έχει αποτύχει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εξαπέλυσε ο Νίκο...
