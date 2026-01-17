Δημοσκόπηση GPO: Πρωτιά για ΝΔ με 23,5%, δεύτερο με 11,2% το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στη δεύτερη θέση εμφανίζοντας πτώση στο ποσοστό του σε σχέση με την έρευνα του Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%, μειωμένο κατά 1,1%.

Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%.

Το 22,8% των πολιτών θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 73,4% λίγο και καθόλου.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 17,5% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 81,7% λίγο και καθόλου.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 82,9% θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ «όχι» απαντά το 14,9%.